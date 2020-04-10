قريميدة يقترح إقامة ديربي افتراضي

اقترح المهندس محمد قريميدة، المراقب الإفريقي، عبر حسابه على الفيسبوك تنظيم مباراة افتراضية بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، وتخصيص عائدات المباراة لصالح بلدية طرابلس لمكافحة فيروس كورنا.

وأضاف أن المباراة ستكون بين الجماهير الليبية في التبرع بثمن تذكرة اللقاء، دون أن يكون هناك مباراة فعلية، وذلك بسب الظروف التي تمر بها البلاد من الحرب إلى تفشي فيروس كورونا، قريميدة شارك فكرته مع عدة مسؤولين في طرابلس وأيضا مع الناقد الرياضي صلاح بلعيد حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها اقترح إقامة ديربي افتراضي إلا أن هذه الفكرة قد طبقت فعليا في دول الجوار ومنها تونس حين طبقها النادي الأفريقي واستفاد من دخلها لتسوية بعض الديون مع الفيفا.

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