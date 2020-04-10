إصابة كيني دالجليش بفيروس كورونا

أعلن ليفربول إصابة الأسطورة كيني دالجليش بفيروس كورونا بعد إيجابية الإختبارات التي خضع لها مساء الجمعة .

وأصدر النادي بياناً رسمياً ذكر فيه بأن دالجليش خضع لفحوصات دقيقة من قبل أطباء متخصيين في الجهاز التنفسي الأمر الذي أثبت إصابة أسطورة النادي بفيروس كورونا ، ودخل صاحب الــ69 عاماً المستشفى قبل أيام رغم عدم وجود أعراض بالفيروس .

واختيار دالجليش أن يعزل نفسه قبل دخوله المستشفى طوعاً لفترة أطول من الموصى بها من مكاتب الصحة في بريطانيا مع عائلته إضافة إلى أنه كان يحث الجميع على اتباع قرارات الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص وإتباع إرشادات الأطباء والخبراء في الفترة المقبلة لحين إنتهاء الأزمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية