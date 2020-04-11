ليستر سيتي يتمسك بتسديد رواتب موظفيه كاملة

تمسك ليستر سيتي بتسديد مستحقات موظفيه وعدم اللجوء لقانون البطالة الجزئية من خلال بيان قام بنشره خلال الساعات الماضية.

إدارة الثعالب حسمت ملف رواتب الموظفين بشكل سريع حيث ذكر البيان إن النقاشات التي حدثت بين مسؤولي النادي انصبت جميعها في مصلحة هذا القرار.

وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق تطبيقه لقانون الحكومة البريطانية الذي يتكفل بتسديد حوالي 80% من الراتب بينما يتكفل النادي بنسبة 20% فقط قبل أن يتراجع عن قراره بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها من مناصريه تطالبه بضرورة تحمل المسؤولية في المرحلة الحالية.

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