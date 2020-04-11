تقليص متوقع للدول المستضيفة لبطولة أمم أوروبا

تقرير 218

فصل جديد يفتح في حكاية بطولة أمم أوروبا التي تقرر أن لا ترى النور صيف هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا في غالبية دول العالم .

وبعد التأجيل الغير متوقع لليورو طفت على السطح قصة جديدة يبدو أنها لن تمر كخبر عابر بعد إعلان مبدئي لعدد من الدول الأوروبية عن عدم قدرتها على استضافة الحدث الأكبر في أوروبا صيف عام 2021 بسبب الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها من اجتياح فيروس كورونا لها.

الاتحاد الأوروبي لم يعلق حتى الآن حول هذه الأحداث لكن صحيفة ديلي ميل البريطانية التي أثارت الخبر للمرة الأولى أكدت أن تشيفرين وفريق عمله يتمسكون ببقاء اليورو في أكثر من مدينة حتى اللحظة الأخيرة وربما يحسم الأمر خلال الأسبوعين المقبلين.

أمم أوروبا التي كان من المفترض أن تقام في 12 دولة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حلم اقترب رئيس اليوفا تشيفيرين وفريق عمله من تحقيقه لكن كورونا كان له رأي أخر.

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