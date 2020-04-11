إدارة نادي برشلونة .. أزمات متواصلة وأجواء مشتعلة

تقرير 218

أزمة جديدة عقب تقديم ستة أعضاء داخل نادي برشلونة الإسباني استقالاتهم بسبب خلافهم مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وأنباء متواردة حول احتمالية وجود استقالات بالجملة ستظهر إلى العلن في الساعات المقبلة ما قد يتسبب بإطاحة هرم برشلونة بشكل نهائي.

وتمخض عن اجتماع الإدارة قبل أيام تهديد بارتوميو أربعة من المسؤولين بإجبارهم على الاستقالة إذا لم يتفقوا معه على استراتيجية لوضع هيكلة لدراسة التأثيرات الاقتصادية على النادي بسبب الأزمة الراهنة، إلا أن الأعضاء وضعوا مقترح إجراء انتخابات مبكرة في العام الجاري الأمر الذي رفضه بارتوميو بشكل قاطع مانعاً النقاش حول خلافته في الوقت الحالي، وما زاد الوضع تعقيداً هو خروج نائب الرئيس المستقيل إميلي روسود باتهامات الإدارة باختلاس خزينة النادي من أحد أعضاء المجلس، ليسرع النادي ويصدر بياناً يرفض فيه هذه التصريحات ويعلن احتفاظه بحقه القانوني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الرئيس بارتوميو توقع استقالة المديرين الأربعة فقط لكن المفاجأة جاءت بعديد الاستقالات من المقربين والعارفين بخبايا البيت الكاتالوني في السنوات الأخيرة، فمجلس إدارة النادي يضم حالياً ثلاثة عشر مديراً فقط لكن كي يصبح الوضع قانونياً من المفترض أن يصبح الحد الأدنى أربعة عشر مديراً ، إلا أن الصحيفة الكاتالونية والمقربة من برشلونة أوضحت أن بارتوميو يسعى لتعيين مديرين جدد لكن بشرط التمتع بالثقة لدى مجلس الإدارة.

ومن المتوقع أن تمتد كواليس الأزمة الأخيرة، ورئيس النادي جوسيب بارتوميو يعي جيداً أنه لن يستطيع الترشح لولاية جديدة خصوصاً أنه يعيش السنة الأخيرة في عهد الإدارة المتخبطة منذ سنوات.

وجاءت الهزة الأخيرة لبرشلونة رغم توقف كل النشاطات الرياضية فهل يستطيع النادي الكاتالوني الخروج من النفق المظلم، أم أن رياح التغيير وجبت لإنعاش ناد يبحث عن التربع في القمة رغم كل الظروف.

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