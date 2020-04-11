إلغاء النسخة المقبلة من كأس الأبطال الدولية بسبب كورونا

أعلنت الشركة المالكة لبطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة العام الحالي من البطولة الودية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا عبر العالم .

وأوضح المدير التنفيذي لشركة ريليفانت سبورتس دانييل سليمان في بيان رسمي بأنه بعد غياب الوضوح بشأن موعد رفع القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي والسفر الطبيعي والغموض الذي يلوح في روزنامة كرة القدم ليس من الممكن إقامة بطولة كأس الأبطال لهذا العام بعد توقف عديد البطولات الأوروبية والعالمية هذا الموسم.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس الأبطال الدولية في صيف ألفين وثلاثة عشر حيث تلعب منافسات البطولة كالمعتاد في الولايات المتحدة ودول أسيوية وأوروبية أخرى.

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