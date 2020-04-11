الأولمبية الليبية تستعين بـ”فيسبوك” لتوسيع نطاق حملاتها التوعوية

ذكرت اللجنة الأولمبية الليبية أنها ستطلق حلقات طبية توعوية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهدف تقديم أكبر عدد من النصائح لعامة الناس للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وضمن نشاطاتها أيضا لن تتخلى اللجنة الأولمبية الليبية عن بث التدريبات المنزلية لحث الناس على البقاء في المنازل ومساعدة اللاعبين على التكيّف مع المرحلة الحالية والاهتمام بلياقتهم البدنية وعدم فقدانها.

وأوقفت الأولمبية الليبية النشاطات الرياضية كغيرها من باقي المؤسسات في المرحلة الحالية لحماية الرياضيين من خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر دول العالم.

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