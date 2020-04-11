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الأولمبية الليبية تستعين بـ”فيسبوك” لتوسيع نطاق حملاتها التوعوية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت اللجنة الأولمبية الليبية أنها ستطلق حلقات طبية توعوية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهدف تقديم أكبر عدد من النصائح لعامة الناس للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وضمن نشاطاتها أيضا لن تتخلى اللجنة الأولمبية الليبية عن بث التدريبات المنزلية لحث الناس على البقاء في المنازل ومساعدة اللاعبين على التكيّف مع المرحلة الحالية والاهتمام بلياقتهم البدنية وعدم فقدانها.

وأوقفت الأولمبية الليبية النشاطات الرياضية كغيرها من باقي المؤسسات في المرحلة الحالية لحماية الرياضيين من خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر دول العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • رئيس اللجنة الأولمبية متمسك بالمنصب ومستعد أن يقتل من ينافسه على منصبه ويدعي من ناحية أخرى حرصه على توجيه النصائح لليبيين لتفادي فايروس الكورونا وفاته أننا نعرف خزعابلاته ونعرف تلاعبه باموال اللجنة لكن في دولة يغيب فيها تعبئة إقرار الذمة المالية وعدم المحاسبة يتولى فيها كل من هب ودب المناصب والنتيجة تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والنتائج خير شاهد .

    رد

  • رئيس اللجنة الأولمبية متمسك بالمنصب ومستعد أن يقتل من ينافسه على منصبه ويدعي من ناحية أخرى حرصه على توجيه النصائح لليبيين لتفادي فايروس الكورونا وفاته أننا نعرف خزعابلاته ونعرف تلاعبه باموال اللجنة لكن في دولة يغيب فيها تعبئة إقرار الذمة المالية وعدم المحاسبة يتولى فيها كل من هب ودب المناصب والنتيجة تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والنتائج خير شاهد .

    رد

  • رئيس اللجنة الأولمبية متمسك بالمنصب ومستعد أن يقتل من ينافسه على منصبه ويدعي من ناحية أخرى حرصه على توجيه النصائح لليبيين لتفادي فايروس الكورونا وفاته أننا نعرف خزعابلاته ونعرف تلاعبه باموال اللجنة لكن في دولة يغيب فيها تعبئة إقرار الذمة المالية وعدم المحاسبة يتولى فيها كل من هب ودب المناصب والنتيجة تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والنتائج خير شاهد .

    رد