سانيول: لم أتحدث مع زيدان عامين بسبب نطحة ماتيرازي

أكد ويلي سانيول نجم بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي السابق، أنه تخاصم مع مواطنه زين الدين زيدان لفترة أكثر من عامين، بسبب تعرض الأخير للطرد في نهائي كأس العالم 2006 أمام منتخب إيطاليا بعد نطحته الشهيرة لماركو ماتيررازى، وهو ما ساهم في فقدان اللقب من منتخب الديوك.

وتحدث سانيول في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلى ميل” البريطانية قائلا:”بعد انتهاء المباراة دخلت إلى غرفة الملابس في حالة احباط شديدة، كان زيدان يعتذر للجميع عما فعله، ولكن الجميع كان لا يستمع من صدمة الخسارة”.

وتابع سانيول قائلا:”لم أتقبل اعتذار زيدان ولم أرد حتى التحدث معه، كان على الذهاب للمرحاض وتدخين 250 سيجارة في 10 دقائق، لأهرب من الواقع، لم أتحدث معه عامين حتى دعوته إلى حفل زواجي عام 2008″.

وكانت هذه المواجهة هي الأخيرة لزيدان في الملاعب بعد أن أعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة في الملاعب.

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