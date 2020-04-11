ثلاثي يوفنتوس المصاب بـ كورونا ينتظر نتائج الفحوصات النهائية

كشفت تقارير إخبارية، اليوم السبت عن أخر المستجدات بشأن إصابة ثلاثي يوفنتوس الإيطالي، دانييلي روجاني وباولو ديبالا وبليس ماتويدي، بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية إن الثلاثي المصاب باولو ديبالا ودانييلي روجاني وبليس ماتويدي، ينتظرون نتيجة التحليل الأخير للتأكد من تعافيهم من فيروس كورونا.

وكان المدافع روجاني أول اللاعبين المُصابين بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي، بعدما أعلن عن معاناته من الفيروس عقب نهاية مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي في الثامن من شهر مارس الماضي، ثم لحق به الثنائي ماتويدي وباولو ديبالا.

وخرجت صديقة روجاني منذ عدة أيام لتُعلن عن استمرار إصابتها بفيروس كورونا بجانب صديقها روجاني، والذي يقضي فترة العزل الخاصة به في أحد الفنادق التابعة ليوفنتوس.

وينتظر ثلاثي البيانكونيري النتائج النهائية للفحوصات خلال الأيام القادمة من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تعافيهم من كورونا.

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