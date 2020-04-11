الشرط الجزائي يغري كبار أوروبا بالتعاقد مع توماس

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني قد دخل دائرة اهتمامات العديد من كبار أندية أوروبا في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وإنتر ميلان وروما مهتمون بالتعاقد مع توماس بارتي خلال الصيف المقبل، وخاصة أن هذه الأندية لن تحتاج إلى الدخول في مفاوضات مع إدارة الروخيبلانكوس، حيث أن اللاعب الشاب لديه شرط جزائي في تعاقده يبلغ 50 مليون يورو.

ويعد اللاعب صاحب الـ 26 عاما، أحد اكتشافات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد والذي أعطاه فرصة اللعب مع الفريق الأول منذ عام 2015 بعد إعارته موسم لفريق الميريا، حيث أن بارتي من خريجي أكاديمية النادي المدريدي.

وخاض توماس مع أتلتيكو مدريد 174 مباراة، سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 12.

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