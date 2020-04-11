“كاف” يعلن رسميا تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، رسميا اليوم السبت، تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن “كاف” تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا على موقعه الرسمي جاء فيه: “في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن فيروس كورونا وسط الإغلاق في معظم البلدان ، قررت لجنة الطوارئ في كاف تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

– مجموع مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية: مباراة الذهاب في الفترة من 1-3 مايو و 8-10 مايو 2020 .

– تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA: من المقرر في البداية من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020 وسيتم الإعلان عن جدول جديد في الوقت المناسب

وفي الوقت نفسه، يراقب CAF الوضع عن كثب وتعمل مع السلطات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة”.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي والزمالك مع الرجاء في نصفي نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيلتقى بيراميدز مع حوريا كوناكرى في نصف نهائي الكونفدرالية.

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