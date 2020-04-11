أعلى 5 رواتب في ريال مدريد بعد خصومات كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، رواتب لاعبي ريال مدريد، بعد تخفيضها بنسبة 10%، بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألحقت بالنادي خسائر كبيرة.

وتسبب “كورونا” في تأجيل العديد من الأحداث والمسابقات الرياضية، مثل الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهو ما أسهم في الكثير من الخسائر المادية لجميع الأندية.

وكان النادي المدريدي أصدر بيانا منذ أيام قليلة، أكد خلاله أنه سيتم تخفيض رواتب لاعبي وأطقم تدريب فريقي كرة القدم والسلة بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن النادي الملكي اتفق مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم بنسبة 10% حال استكمال الموسم، بينما سيرتفع الخصم إلى 20% إذا تم إلغاؤه.

وأوضح المصدر أنه سيتم تخفيض رواتب كبار الإداريين في النادي، بجانب بعض الموظفين، نظرا للحالة السيئة التي يمر بها ريال مدريد بسبب هذا الوباء، على غرار باقي أندية العالم.

أعلى الرواتب بعد الخصم

ونشرت الصحيفة رواتب اللاعبين بعد خصم 10% من راتبهم السنوي، حيث وصل أجر الثنائي جاريث بيل وإيدين هازارد إلى 13 مليون يورو، بينما بلغ راتب القائد سيرخيو راموس إلى 10.8 مليون.

وتقلص راتب توني كروس إلى 10.5 مليون يورو، وخلفه الكرواتي لوكا مودريتش إلى 9.4 مليون.

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