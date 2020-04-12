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مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع كوتينهو

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم مانشستر يونايتد إلى سباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات النجم البرازيلي كوتينهو في الصيف الحالي حيث تنتهي إعارته في بايرن ميونيخ خلال الشهر المقبل ولا يرغب برشلونة في استمراره.

مانشستر يونايتد وبحسب تصريحات مدربه أولي سولشاير يضع كوتينهو ضمن الخيارات المهمة له لتعزيز خط الوسط في الموسم القادم.

ويعد مانشستر يونايتد رابع فريق إنجليزي يبدي رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي حيث سبق وأن أشارت بعض التقارير الصحفية أن أندية توتنهام وتشلسي وليستر سيتي جميعهم يريدون التعاقد مع مع اللاعب البرازيلي الذي لم يبلي حسنا منذ خروجه من ليفربول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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