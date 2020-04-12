مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع كوتينهو

انضم مانشستر يونايتد إلى سباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات النجم البرازيلي كوتينهو في الصيف الحالي حيث تنتهي إعارته في بايرن ميونيخ خلال الشهر المقبل ولا يرغب برشلونة في استمراره.

مانشستر يونايتد وبحسب تصريحات مدربه أولي سولشاير يضع كوتينهو ضمن الخيارات المهمة له لتعزيز خط الوسط في الموسم القادم.

ويعد مانشستر يونايتد رابع فريق إنجليزي يبدي رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي حيث سبق وأن أشارت بعض التقارير الصحفية أن أندية توتنهام وتشلسي وليستر سيتي جميعهم يريدون التعاقد مع مع اللاعب البرازيلي الذي لم يبلي حسنا منذ خروجه من ليفربول.

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