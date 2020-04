سوسيداد يعلن استئناف التدريبات وتخفيض أجور اللاعبين

أبلغت إدارة ريال سوسيداد لاعبيها أنها ستبدأ التدريبات الرسمية مساء الثلاثاء المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الإسباني بين شهري مايو ويونيو متبعة جميع التدابير الاحترازية للمحافظة على صحة اللاعبين والأطقم الفنية والعاملين بالنادي. واتفقت إدارة النادي الإسباني أيضا مع اللاعبين على تخفيض أجورهم بنسبة 20% إن تطورت الأحداث ولم يستكمل الموسم وتخفيض بنسبة 5% فقط إن انطلق الدوري مجددا في الفترة القادمة. وقبل التوقف الإجباري للدوري الإسباني كان ريال سوسيداد يتواجد في المركز الرابع برصيد ستة وأربعين نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

