تأجيل بطولة مونتريال المفتوحة للسيدات بسبب كورونا

قررت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات تأجيل نسخة العام الحالي من بطولة مونتريال المفتوحة للسيدات إلى العام المقبل.

وجاء قرار الرابطة بالتأجيل عقب تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا حول العالم، وأصدرت الرابطة بياناً أكدت بأنه وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة الكندية لمواجهة فيروس كورونا والتي ستحول دون إقامة البطولة التي كان مقررا انطلاقها في السابع من أغسطس المقبل وتستمر حتى السادس عشر من أغسطس القادم، فإنّه يتم تأجيل البطولة إلى العام القادم.

وذكر البيان أن الرابطة العالمية لتنس المحترفات تسعى دائما لوضع الأولويات الرئيسية والتي أهمها في الوضع الحالي الصحة والأمان وستعود البطولة في العام القادم بشكل طبيعي.

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