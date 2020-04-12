توتنهام يوافق على بيع هاري كين لـ”إنقاذ الميزانية”

أكد نادي توتنهام استعداده لبيع نجمه المهاجم هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأي ناد يرغب في شرائه للموسم الجديد .

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن إدارة السبيرز موافقة مبدئياً على رحيل هاري كين مقابل مئتي مليون جنيه إسترليني لأي فريق يرغب في شرائه، وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي دانييل ليفي غاضب من تصريحات كين التي أكد فيها أنه إذا لم يسر الفريق في اتجاه تحقيق البطولات فإنه لن يبقى معه لفترة طويلة.

وذكرت الصحيفة أن بيع النجم هاري سينقذ ميزانية توتنهام جراء الديون التي دخل فيها جراء بناء الملعب الجديد والتي وصلت إلى ستمائة وسبعة وثلاثين مليون جنيه إسترليني إضافة إلى التمويل البنكي السنوي والذي يصل إلى ثلاثة وثمانين مليون جنيه إسترليني والأزمة الراهنة نتيجة توقف النشاط الرياضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية