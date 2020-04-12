الأهلي طرابلس يطلق حملة “بالروح بالدم نفديك يا ليبيا”

استقبل مقر النادي الأهلي طرابلس حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المصرف المركزي طرابلس في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي يلعبه النادي في هذه الفترة.

الحملة التي اختير لها شعار “بالروح بالدم نفديك يا ليبيا” بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا وشهدت مشاركة العديد من المتبرعين.

ولم تكن هذه الحملة الأولى بالنسبة للنادي الأهلي طرابلس حيث سبق وتعاون مع مصرف الدم قبل أشهر قليلة.

وكانت إدارة الأهلي طرابلس متمثلة في رئيسها ساسي بوعون قد قامت بتسديد مستحقات الأطقم الفنية والعاملين بالنادي حسبما ذكر موقع ريميسا الرياضي على الرغم من تعليق النشاط الرياضي من قبل هيئة الشباب والرياضة للوقاية من خطر كورونا.

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