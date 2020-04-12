أحمد فتحي ينتقل إلى بيراميدز المصري في صفقة انتقال حر

تعاقد بيراميدز مع النجم المصري أحمد فتحي في صفقة انتقال حر بعدما اختار عدم تجديد عقده رفقة ناديه السابق الأهلي.

فتحي الذي فضّل الانطلاق في تجربة جديدة رفض البقاء لموسمين إضافيين رفقة الأهلي ليبدأ بذلك رحلة جديدة في الدوري المصري حيث سبق له أن مثّل منتخب بلاده في مائة واثنتين وثلاثين مباراة وكان من أبرز ركائز المنتخب المصري وناديه السابق الأهلي في العديد من المنافسات.

كما حصد النجم المصري 10 ألقاب في الدوري رفقة الأهلي كما تُوج بلقب أبطال أفريقيا في ثلاث مناسبات بينما ظفر مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات.

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