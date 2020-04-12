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أحمد فتحي ينتقل إلى بيراميدز المصري في صفقة انتقال حر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد بيراميدز مع النجم المصري أحمد فتحي في صفقة انتقال حر بعدما اختار عدم تجديد عقده رفقة ناديه السابق الأهلي.

فتحي الذي فضّل الانطلاق في تجربة جديدة رفض البقاء لموسمين إضافيين رفقة الأهلي ليبدأ بذلك رحلة جديدة في الدوري المصري حيث سبق له أن مثّل منتخب بلاده في مائة واثنتين وثلاثين مباراة وكان من أبرز ركائز المنتخب المصري وناديه السابق الأهلي في العديد من المنافسات.

كما حصد النجم المصري 10 ألقاب في الدوري رفقة الأهلي كما تُوج بلقب أبطال أفريقيا في ثلاث مناسبات بينما ظفر مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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