“تسييرية السويحلي” تجتمع للمرة الأولى في 2020

اجتمعت اللجنة التسييرية لنادي السويحلي الرياضي للمرة الأولى عام 2020 في مقر النادي بحضور الرئيس علي صوان وزملائه الأعضاء مصطفى كناوص ورضا الشريف وعبد الحكيم معتوق.

إدارة السويحلي الجديدة كُلفت بناء على القرار رقم 33 لهيئة الشباب والرياضة لعام 2020 بعد أن قامت اللجنة التسييرية باستلام مهامها من الإدارة السابقة للنادي.

وناقشت تسييرية السويحلي خلال اجتماعها بعض البنود من بينها إجراءات التسليم والاستلام بين الإدارتين ورواتب العاملين في النادي وعقوده في ظل الظروف الحالية بعد أن قامت هيئة الرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد للوقاية من خطر فيروس كورونا.

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