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البرتغال تتبرع بنصف جائزة التأهل لليورو لدعم الهواة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن تنازل لاعبي المنتخب وعلى رأسهم النجم كريستيانو رونالدو إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز الفني عن نصف قيمة المكافآت التي تحصلوا عليها نظير تأهلهم إلى نهائيات أمم أوروبا وذلك دعماً للكرة البرتغالية عبر مساعدة قطاع الهواة والناشئين، والذي تأثر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأكد الاتحاد البرتغالي أن هذا التبرع من شأنه أن يعزز صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الفرعية والإقليمية وأندية الهواة حيث وصل التبرع إلى أربعة ملايين وسبعمائة ألف يورو، وكان انتشار فيروس كورونا قد ألغى الأربعاء الماضي مسابقات الهواة في كرة القدم ما أدى إلى تداعيات وأزمة مالية على الأندية واللاعبين .

وذكر رئيس رابطة الدوري بيدرو برونشا أنه من المهم أن تصل البطولات إلى طريق النهاية لأن ذلك سيسمح بإيجاد استقرار من شأنه المساعدة على التحضير للموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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