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غابرييل غرافينا: نعمل على فحص اللاعبين لاستئناف الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييل غرافينا إن مؤسسته تأمل في إخضاع لاعبي الدوري للفحوصات للكشف عن فيروس كورونا من أجل الاستعداد لاستئناف الموسم.

وذكر غرافينا لشبكة سكاي سبورت أنه لا يزال عازماً على استكمال بقية مباريات الموسم المحلي دون النظر للمدة المطلوبة، وقال رئيس الاتحاد الإيطالي إنه بمجرد تحسن الظروف ستستكمل مباريات الموسم وسيعقد اجتماع للاتحاد ورابطة الدوري لوضع الخطوات التي ستمهد لاستئناف السيريا آ .

وأوضح غرافينا أنه في بداية مايو المقبل سيتم العمل على فحص اللاعبين لضمان خلوهم من فيروس كورونا ومن ثم يمكن إطلاق صافرة بداية التدريبات قبل الاستئناف الرسمي للدوري نهاية مايو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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