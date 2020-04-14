غابرييل غرافينا: نعمل على فحص اللاعبين لاستئناف الدوري الإيطالي

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييل غرافينا إن مؤسسته تأمل في إخضاع لاعبي الدوري للفحوصات للكشف عن فيروس كورونا من أجل الاستعداد لاستئناف الموسم.

وذكر غرافينا لشبكة سكاي سبورت أنه لا يزال عازماً على استكمال بقية مباريات الموسم المحلي دون النظر للمدة المطلوبة، وقال رئيس الاتحاد الإيطالي إنه بمجرد تحسن الظروف ستستكمل مباريات الموسم وسيعقد اجتماع للاتحاد ورابطة الدوري لوضع الخطوات التي ستمهد لاستئناف السيريا آ .

وأوضح غرافينا أنه في بداية مايو المقبل سيتم العمل على فحص اللاعبين لضمان خلوهم من فيروس كورونا ومن ثم يمكن إطلاق صافرة بداية التدريبات قبل الاستئناف الرسمي للدوري نهاية مايو.

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