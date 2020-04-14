التزام لافت بقرار تعليق النشاط الرياضي في ليبيا

قال حسين البوسيفي مدير إدارة الشؤون الرياضية في هيئة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تعليق النشاط الرياضي إنهم لم يسجلوا حتى الآن أي محاولة لخرق قرارهم بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية إلى أجل غير مسمى للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وكانت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني قد قامت بتعليق جميع الأنشطة الرياضية سواء في القطاع العام أو الخاص شهر مارس الماضي لمنع التجمعات التي تعتبر من مسببات الإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم، وسجلت ليبيا حتى الآن حالات معدودة فقط.

وكان القنطري قد أثنى على التزام الوسط الرياضي في ليبيا بهذا القرار كما وجه الشكر للاتحادات الرياضية التي قامت ببعض المبادرات في واجب إنساني ومجتمعي في هذه المرحلة.

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