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التزام لافت بقرار تعليق النشاط الرياضي في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال حسين البوسيفي مدير إدارة الشؤون الرياضية في هيئة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تعليق النشاط الرياضي إنهم لم يسجلوا حتى الآن أي محاولة لخرق قرارهم بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية إلى أجل غير مسمى للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وكانت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني قد قامت بتعليق جميع الأنشطة الرياضية سواء في القطاع العام أو الخاص شهر مارس الماضي لمنع التجمعات التي تعتبر من مسببات الإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم، وسجلت ليبيا حتى الآن حالات معدودة فقط.

وكان القنطري قد أثنى على التزام الوسط الرياضي في ليبيا بهذا القرار كما وجه الشكر للاتحادات الرياضية التي قامت ببعض المبادرات في واجب إنساني ومجتمعي في هذه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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