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يورينتي يتبرع بـ”قميصه” لمساعدة إسبانيا على مكافحة كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي تبرعه بقميصه لمكافحة فيروس كورونا في إسبانيا .

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن يورينتي عرض قميصه الذي ارتداه في مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ومضيفه ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا في مزاد خيري.

وسيكون التبرع بالمبلغ كاملاً إلى منظمة الصحة الإسبانية لمكافحة فيروس كورونا. وكانت المباراة قد انتهت لصالح أتلتيكو مدريد والذي تأهل إلى ربع النهائي بعدما تألق يورينتي بتسجيله هدفين على ملعب أنفيلد.

والتحق يورينتي بعديد النجوم في أغلب الرياضات في إسبانيا كالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا الذين قاموا بعدة مبادرات وتبرعات لمجابهة الأزمة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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