الأولمبية الليبية تستمر في حملاتها لمكافحة كورونا

تقرير 218

برعاية اللجنة الأولمبية تستمر حملة احنا معاكم والتي يقوم بتنفيذها الاتحاد الليبي للرماية متعاونا مع نادي نجوم قرقارش وهذه المرة انطلقت الجولة الميدانية لتعقيم المواقع الجمركية بتنسيق مع لجنة الأزمة.

وفي تصريح نقلته الصفحة الرسمية للأولمبية الليبية لرئيس اتحاد الرماية عادل قريش قال إن الحملة متواصلة لتقوم بتغطية كافة المواقع الجمركية حيث تستمر الحملة في تعقيم الأماكن المتسهدفة طيلة أيامها للوقاية من خطر فيروس كورونا.

اتحاد الرماية الذي يتعاون هذه الأيام مع نادي نجوم قرقارش قام في الأيام الماضية بتعقيم بعض مراكز إيواء النازحين والمخابز والأسواق في طرابلس في مبادرة وطنية جاءت في توقيت حساس وانضمت لمجموعة من المبادرات التي قام بها عدد من المؤسسات الرياضية.

وتتركز مجهودات بعض المؤسسات الرياضية في هذه المرحلة بعد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعليق كافة الأنشطة بسبب فيروس كورونا، على الأعمال الإنسانية والتطوعية للمساهمة في تحقيق الغاية الرئيسية بالتخلص من كورونا وعدم تفشيه في ليبيا.

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