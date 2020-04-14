اخبار الرياضة

فلايني يتعافى ويتخطى مرحلة كورونا

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر اللاعب البلجيكي مروان فلايني الذي ينشط في صفوف فريق شاندونغ لونينغ الصيني المستشفى الذي يمكث فيها بعد حالته الصحية وتعافيه من الفيروس الذي أصيب به قبل 3 أسابيع.

وسيقضي اللاعب البلجيكي حوالي 14 يوما في الحجر الصحي في منزله قبل أن يعود مجددا لمزاولة حياته وكرة القدم بشكل طبيعي.

وأثر فيروس كورونا على صحة العديد من الأسماء في كرة قدم من بينهم نجوم كبار على غرار باولو ديبالا وباولو ديبالا وازيكيل جراي وماتويدي ممن تأثروا بالانتقال السريع للعدوى.

ويبلغ لاعب مانشستر يونايتد السابق السابق 32 عاما إذ انتقل من الدوري الإنجليزي صوب الصين إلى فريق ساندونع لونينغ مقابل أكثر من 7 ملايين يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك