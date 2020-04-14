فلايني يتعافى ويتخطى مرحلة كورونا

غادر اللاعب البلجيكي مروان فلايني الذي ينشط في صفوف فريق شاندونغ لونينغ الصيني المستشفى الذي يمكث فيها بعد حالته الصحية وتعافيه من الفيروس الذي أصيب به قبل 3 أسابيع.

وسيقضي اللاعب البلجيكي حوالي 14 يوما في الحجر الصحي في منزله قبل أن يعود مجددا لمزاولة حياته وكرة القدم بشكل طبيعي.

وأثر فيروس كورونا على صحة العديد من الأسماء في كرة قدم من بينهم نجوم كبار على غرار باولو ديبالا وباولو ديبالا وازيكيل جراي وماتويدي ممن تأثروا بالانتقال السريع للعدوى.

ويبلغ لاعب مانشستر يونايتد السابق السابق 32 عاما إذ انتقل من الدوري الإنجليزي صوب الصين إلى فريق ساندونع لونينغ مقابل أكثر من 7 ملايين يورو.

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