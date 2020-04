رونالدو حينها عاش مغامرة قصيرة مع كيم كارداشيان [سكاي نيوز]

كشفت تقارير صحفية، أن النجم كريستيانو رونالدو التقى بنجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، ربيع عام 2010، عندما كان البرتغالي يقضى موسمه الأول مع ريال مدريد.

ونشرت صحيفة “The Sun” البريطانية قائمة لأشهر الفتيات اللاتي التقى بهن رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي في فترات مختلفة، من بينهن نجمة التلفزيون وعارضة الأرياء البرتغالية ميرش روميرو 2005، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو 27، والممثلة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون 2009، وكيم كارداشيان 2010، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في الفترة (2010-2015)، والصحفية الإسبانية لوسيا فيلالون، وغيرهن.

وذكرت الصحيفة القراء بقصة منسية، عمرها 10 سنوات، حيث عاش رونالدو حينها مغامرة قصيرة مع كيم كارداشيان، الزوجة الحالية لمغني الراب كاني ويست.

كما كتبت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رونالدو التقى بكيم كاردشيان في ربيع عام 2010، عندما كان النجم البرتغالي يقضى موسمه الأول فقط في صفوف ريال مدريد.

وكان يبلغ من العمر 25 عاما في ذلك الوقت، بينما كانت عارضة الأزياء الشهيرة في ربيعها التاسع والعشرين.

ووفقا للصحيفة فقد سافرت كيم، في أبريل 2010 إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام، حيث التقت بكريستيانو.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحافة البريطانية، فإن رونالدو وكارداشيان تناولا الطعام معا، وخلال ذلك “تبادل كيم وكريستيانو القبلات .. كان من الواضح أنهما منسجمان بشكل جيد، ويضحكان باستمرار”.

يذكر أن كيم كاردشيان (39 عاما) تزوجت في عام 2014 من كاني ويست، أحد أهم الفنانين في عصرنا.

بينما ارتبط كريستيانو رونالدو (35 عاما) في عام 2017، بعلاقة مع صديقته الحالية عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

The post تقارير تكشّف علاقة رونالدو بكيم كارداشيان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا