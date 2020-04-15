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رابطة البوندسليغا تؤجل اجتماعها

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة الدوري الألماني أنها قامت بتأجيل اجتماعها الذي سيحدد استئناف البوندسليغا من مساء الجمعة حتى 23 من شهر أبريل الحالي.

وجاء قرار الرابطة تأجيل الاجتماع حتى تفسح المجال الأندية التي تتبعها في الدرجات الأولى والثانية والثالثة لتستعد للقرارات المحتملة كما تتطلع الرابطة لمواكبة تطور أحداث تفشي فيروس كورونا خلال هذه الأيام ليتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العودة من عدمها.

وكانت أندية بايرن ميونيخ وشالكه وفرانكفورت قد عادت للتدريبات في ملاعبها بنظام المجموعات سعيا منهم للحفاظ على صحة اللاعبين قدر الإمكان وتطبيق جميع الإرشادات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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