أندية البريميرليغ تعيش وضعا اقتصاديا صعبا

تطورات يومية تحدث في اقتصاد الكرة الإنجليزية وأنديتها خسائر بالجملة أجبرت نيوكاسل وإدارته المتمثلة في رجل الأعمال مايك آشلي على بيع النادي مقابل قيمة لا تقل عن 350 مليون جنيه استرليني ويتجه صندوق الاستثمار السعودي لإتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة بهذه القيمة بحسب ما ذكرت صحيفة تيليغراف.

الضغوطات من قبل الجمهور مثلما فرضت على إدارة ليفربول التراجع عن تطبيق قرار البطالة الجزئية كانت نتيجتها واضحة في بورنموث فإدارته بدورها قالت في بيان صحفي إنها لن تقوم بتطبيق القرار الحكومي على موظفيها استجابة لرغبة المشجعين على الرغم من صعوبة الوضع المالي داخل النادي بحسب تعبيرها.

وما زالت الصفعات المالية مستمرة في الأوساط الرياضية فرئيس توتنهام دانييل ليفي بدوره تراجع عن قرار البطالة الجزئية لكنه يفكر جديا في التخلي عن أهم لاعب لديه وهو مهاجمه هاري كين الذي أصبح فعليا متاحا للأندية الراغبة في التعاقد معه الصيف القادم في سوق الانتقالات مقابل 200 مليون جنيه إسترليني لتغطية العجز المالي للفريق الإنجليزي.

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