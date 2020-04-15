رومانيولي يتمسك بـ “ميلان” ويرمي الكرة في ملعب الإدارة

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن مدافع ميلان أليسيو رومانيولي يرغب في البقاء رفقة الفريق وتجديد عقده لمواسم إضافية خاصة أنه يعتبر من ركائزه.

ويمتد عقد مدافع ميلان مع فريقه حتى صيف 2022 لكنه يحظى باهتمام العديد من الأندية من بينها أتليتكو مدريد الذي تواصل فعليا معه لكنه أبلغهم نيته البقاء رفقة ميلان.

وعلى غرار أتلتيكو مدريد في إسبانيا يوجد برشلونة الذي يضع اللاعب ضمن خياراته لتعزيز خط الدفاع الذي يعاني من أزمة استقبال عدد كبير من الأهداف في الفترات الماضية.

وكان رومانيولي قد انتقل لميلان من سامبدوريا قبل ثلاثة أعوام وسرعان ما أصبح من أهم لاعبي الفريق كما يعتمد عليه مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني في الاستحقاقات الدولية.

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