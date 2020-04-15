كافاني يريد البقاء في أوروبا

أوضحت بعض التقارير الصحفية أن المهاجم الأوروغوياني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اديسون كافاني لا يريد الرحيل عن أوروبا على الرغم من اقتراب انتهاء عقده الصيف المقبل.

ويرغب النجم الأوروغوياني البالغ من العمر 33 عاما في البقاء في البطولات الأوروبية لكي يتمكن من المشاركة في كأس العالم عام 2022 ويعتبر أتليتكو مدريد من بين الفرق المرشحة بقوة للظفر بخدماته حيث يعاني الفريق الإسباني من عجز في خط الهجوم كما يقترب من بيع مهاجمه دييغو كوستا.

ولم يشارك كافاني كثيرا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم واكتفى بدكة الاحتياط في مناسبات كثيرة وأبدت أندية من البرازيل والأرجنتين نيتها في التعاقد معه من الموسم المقبل.

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