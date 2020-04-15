بلباو بصدد تجهيز عقد استثنائي للمخضرم أدوريز

يُجهز أتلتيك بلباو الإسباني عقداً استثنائياً لتجديد عقد مهاجمه المخضرم أرتيز أدوريز والذي ينتهي فعلياً في الثلاثين من يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا أن أدوريز كان يخطط للاعتزال رسمياً نهاية الموسم الجاري عقب نهاية عقده إلا أن توقف الدوري والمنافسات بشكل رسمي بسبب انتشار فيروس كورونا أجل إعلانه لحين إشعار آخر، وقرر أتلتيك بلباو تمديد عقد المهاجم صاحب التسعة والثلاثين عاماً لبضعة أشهر كي يتسنى له خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام غريمه ريال سوسيداد في ديربي الباسك.

وخاض أرتيز أدوريز مع الفريق الباسكي أربعمائة وخمس مباريات في كل المسابقات واستطاع خلالها تسجيل 172 هدفاً إضافة إلى صناعته 49 هدفاً في المجمل.

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