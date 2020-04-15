انطلاق بطولة السراي الحمراء للبومزي الاثنين المقبل

اختارت اللجنة التسيرية لرياضة التايكواندو يوم الاثنين المقبل موعدًا لانطلاق بطولة السراي الحمراء الأولى للبومزي عبر الإنترنت، للمشاركين من داخل ليبيا وخارجها.

وأوضحت اللجنة التسيرية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” شروط البطولة وكذلك جدول المنافسات.

وأكدت أن قواعد المنافسة هي، ارتداء البلدة الرسمية بالبومزي، أو بدلة التيكونداو البيضاء أو أي لون آخر، وأن يتم التصوير وفقًا لشروط محددة، منها أن تكون الأرضية خالية من أي عوائق، وأن يلتزم اللعب بوضغ علامة أرضية واضحة تحدد موضع بدء الأداء الحركي، واستخدام الهاتف المحمول للتصوير بشكل أفقي، أو أمام الكاميرات.

وستستمر البطولة حتى 19 مايو المقبل، بمشاركة فئات مواليد، 2012 – 2013، وحتى مواليد 1980 فما فوق.

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