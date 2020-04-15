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تأجيل ألعاب البحر المتوسط – وهران لصيف 2022

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون لاعبينا الأولمبيين على موعد مع صيف 2022 لخوض منافسات دورة البحر المتوسط في مدينة وهران الجزائرية.

وكان لاعبونا الدوليون يواصلون تحضيراتهم لخوض منافسات البحر المتوسط الصيف المقبل قبل ان يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية عن توصلها إلى اتفاق رسمي مع اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بشأن المواعيد الجديدة لإقامة دورة وهران، وهو في الفترة بين 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2022.

ويعود سبب تأجيل ألعاب البحر المتوسط إلى الحرص على إعادة تعديل فترة تنظيمها مقارنة مع الروزنامة الأولمبية الدولية خاصة ان أولمبياد طوكيو ستقام الصيف المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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