بوسكيتس لايتوقع عودة قريبة للدوري الإسباني

قال لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني سيرخيو بوسكتس أنه لا يتوقع عودة قريبة لمنافسات الدوري الإسباني بعد تفشي فيروس كورونا.

النجم الإسباني قال في تصريحاته أنه من المفترض التركيز على محاربة الفيروس وانتظار مرحلة التخلص منه ليتم التفكير فيما بعد في عودة منافسات كرة القدم.

ويرى بوسكتس أن استكمال موسم الليغا هذا الصيف صعبا للغاية لقيود السفر التي ستفرض إضافة للتجمعات التي تعتبر العمود الأساسي لانتقال الفيروس.

وقبل التوقف الإجباري كان برشلونة يحتل المركز الأول برصيد ثمانية وخمسين نقطة فيما يأتي ريال مدريد ثانيا برصيد ستة وخمسين نقطة.

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