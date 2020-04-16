اخبار الرياضة

استمرار حملة “تعاون الخير” في اجدابيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول نادي التعاون القذافي اشلبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن حملة تعاون الخير التي يقيمها نادي التعاون مستمرة لليوم السادس في مدينة إجدابيا.

وقال اشلبي أن الحملة استهدفت توفير 300 وجبة غذائية للعمالة الوافدة والعاملين بالأجر اليومي لمساعدتهم والوقوف بجانبهم في المرحلة الحالية بعد تعطيل غالبية الدوائر التي تشكل مصدر دخل أساسي بالنسبة لهم للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وقامت العديد من الأندية الليبية وروابط مشجعيها بالقيام بعدد من الحملات الإنسانية والتطوعية للمساعدة في تخطي خطر فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك