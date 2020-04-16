استمرار حملة “تعاون الخير” في اجدابيا

قال مسؤول نادي التعاون القذافي اشلبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن حملة تعاون الخير التي يقيمها نادي التعاون مستمرة لليوم السادس في مدينة إجدابيا.

وقال اشلبي أن الحملة استهدفت توفير 300 وجبة غذائية للعمالة الوافدة والعاملين بالأجر اليومي لمساعدتهم والوقوف بجانبهم في المرحلة الحالية بعد تعطيل غالبية الدوائر التي تشكل مصدر دخل أساسي بالنسبة لهم للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وقامت العديد من الأندية الليبية وروابط مشجعيها بالقيام بعدد من الحملات الإنسانية والتطوعية للمساعدة في تخطي خطر فيروس كورونا.

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