اخبار الرياضة

يوفنتوس يفوز على كورونا بحالتي شفاء مقابل “إصابة وحيدة”

تم النشر منذُ 23 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي يوفنتوس شفاء لاعبيه دانييلي روغاني وبليز ماتويدي من فيروس كورونا بعد إصابتهما الفترة الماضية.

وبحسب بيان البيانكونيري فإنَّ كلا من المدافع روغاني ولاعب الوسط ماتويدي قد خضعا إلى فحصين للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا مجدداً إلا أن نتيجة الفحصين جاءت سلبية لذا سارع النادي لإعلان شفائهما، وأكد أنهما ليسا بحاجة للبقاء في المنزل.

وكان دانييلي روغاني أول لاعب يصاب بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي في الثاني عشر من مارس الماضي بينما أعلن بليز ماتويدي إصابته بالفيروس في السابع عشر من الشهر الماضي، فيما لايزال باولو ديبالا يعاني من أعراض إصابته بالفيروس الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك