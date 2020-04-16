يوفنتوس يفوز على كورونا بحالتي شفاء مقابل “إصابة وحيدة”

أعلن نادي يوفنتوس شفاء لاعبيه دانييلي روغاني وبليز ماتويدي من فيروس كورونا بعد إصابتهما الفترة الماضية.

وبحسب بيان البيانكونيري فإنَّ كلا من المدافع روغاني ولاعب الوسط ماتويدي قد خضعا إلى فحصين للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا مجدداً إلا أن نتيجة الفحصين جاءت سلبية لذا سارع النادي لإعلان شفائهما، وأكد أنهما ليسا بحاجة للبقاء في المنزل.

وكان دانييلي روغاني أول لاعب يصاب بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي في الثاني عشر من مارس الماضي بينما أعلن بليز ماتويدي إصابته بالفيروس في السابع عشر من الشهر الماضي، فيما لايزال باولو ديبالا يعاني من أعراض إصابته بالفيروس الفترة الماضية.

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