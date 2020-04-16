اتحاد الكرة يطالب الأندية بوصول لحل ودي فيما يخص مستحقات اللاعبين والمدربين

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب الاتحاد الليبي لكرة القدم ، أندية الدوري الممتاز لضرورة الوصول إلى حل ودي مع اللاعبين والمدربين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار الاتحاد الليبي في تعميم للأندية أن هذه الخطوة تأتي بعد إيقاف الأنشطة والمسابقات الرياضية، الأمر الذي أثر على مصادر تمويل الاندية ومصادر الرزق للاعبين، ونظرا لاعتراف الفيفا بوباء كورونا كقوة قاهرة.

ولخص الاتحاد الليبي مطالباته بما قدمه الاتحاد الدولي من خلال لائحة تنظيمية استرشادية، وهي تمديد فترة عقود اللاعبين بنهاية الموسم الرياضي لكل اتحاد وتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين وذلك بعد اتفاق الطرفين بما يحفظ حق جميع الأطراف بحيث لا يرهق أو يؤدى إلى إفلاس النادي، وفي حالة الخلاف يحال الأمر من قبل النادي إلى أي من لجان الفيفا ” لجنة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين” والتي ستعترف بما يقره النادي من تخفيض شريطة توفر حسن النية ومتناسباً مع اجمالي الراتب ويكون ذلك وفق المعايير التالية .

هل سعى النادي إلى اتفاق مع اللاعب الوضع المادي للنادي وتناسب قيمة التخفيض مع أجمالي الراتب و صافي الراتب المتبقي للاعب عقب التخفيض إضافة هل تم التخفي لجميع اللاعبين .

وختم الاتحاد الليبي تعميمه بدعوة الجميع للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الجميع، مؤكداً أن الاتحاد من خلال لجانه على استعداد للرد على أي تساؤلات وتقديم كافة المساعدات الادارية والقانونية .

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