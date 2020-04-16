عودة البوندسليغا في مرمى التقييد الحكومي

تطورات سريعة يعيشها مسرح كرة القدم في ألمانيا الساعات الأخيرة فبعد قرار تأجيل اجتماع رابطة البوندسليغا إلى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري فرضت الحكومة الألمانية حالة الطوارئ حتى الثالث من مايو المقبل كما حسمت ملف التجمعات والتظاهرات الرياضية بمنعها حتى أغسطس المقبل.

كرة القدم الألمانية ولو عادت للحياة مجددا ستفقد لفترة طويلة جمهورها في الملاعب، وماركوس شودر رئيس حكومة بافاريا قال إن الاجتماع برابطة الدوري الألماني لتحديد إمكانية عودته في الفترة المقبلة يعتبر ممكنا شرط التزام الرابطة بكل ما يتعلق بتفاصيل الوقاية من فيروس كورونا، ليستمر الارتباك في المشهد الكروي العالمي دون حلول فعلية وتحديد مواعيد حقيقية لاستئناف البطولات.

وتوقف الدوري الألماني شهر مارس الماضي وكان بايرن ميونيخ يتصدر برصيد خمس وخمسين نقطة بينما بروسيا دورتموند ثانيا برصيد إحدى وخمسين نقطة.

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