توتنهام يحوّل ملعبه إلى مركز لفحص كورونا

أعلن نادي توتنهام تحويل ملعب الفريق إلى مركز اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا وذلك للعاملين في هيئة الخدمات الصحية بالعاصمة لندن.

وأكد توتنهام في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، التزامه بمساعدة المتضررين من أزمة كورونا، كما سيعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا للحد من انتشار الفيروس وعمل كشوفات سريعة ودورية لكل العاملين في المستشفيات.

ويعتبر نادي توتنهام أول نادي في البريميرليغ يقوم بمبادرة من هذا النوع، ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف العبء عن كاهل المستشفيات التابعة لهيئة الصحة الوطنية لإفساح أماكن لها لعلاج واكتشاف حالات كورونا.

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