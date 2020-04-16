اخبار الرياضة

توتنهام يحوّل ملعبه إلى مركز لفحص كورونا

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي توتنهام تحويل ملعب الفريق إلى مركز اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا وذلك للعاملين في هيئة الخدمات الصحية بالعاصمة لندن.

وأكد توتنهام في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، التزامه بمساعدة المتضررين من أزمة كورونا، كما سيعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا للحد من انتشار الفيروس وعمل كشوفات سريعة ودورية لكل العاملين في المستشفيات.

ويعتبر نادي توتنهام أول نادي في البريميرليغ يقوم بمبادرة من هذا النوع، ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف العبء عن كاهل المستشفيات التابعة لهيئة الصحة الوطنية لإفساح أماكن لها لعلاج واكتشاف حالات كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك