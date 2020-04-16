يويفا يعلن عن “اجتماع طارئ” لبحث أزمة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعاً في 23 أبريل الجاري لمناقشة أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على كرة القدم والمسابقات الأوروبية.

وسيجتمع “يويفا” لدراسة كل الاحتمالات الممكن حدوثها في الفترة المقبلة خاصة بعد منحه الأولوية للمسابقات المحلية كالدوري والكأس عندما أجل أمم أوروبا إلى صيف العام المقبل، وخلال الاجتماع سينظر الاتحاد إلى خطط عمل لجنته الخاصة بأزمة الطوارئ الراهنة جراء تفشي فيروس كورونا.

وكان “يويفا” قد علق المسابقات الأوروبية كدوري الأبطال والدوري الأوروبي إلى أجل غير مسمى لحين النظر في المسابقات المحلية.

وسيجرى الاجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة بعد مشاورات مع جميع الاتحادات الـ55 الوطنية التابعة له.

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