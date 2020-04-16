إيكاردي بين باب باريس المُغلق وإشارة إنتر الحمراء

لم يهدأ ملف إيكاردي حتى في زمن كورونا فبعد صيف ساخن ونزاعات طويلة مع الإنتر انتهت بإعارته لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو، يعود المهاجم الأرجنتيني للسيطرة على مشهد سوق الانتقالات مجددا بمجموعة من الأخبار من بينها عدم وضوح رغبة الفريق الفرنسي في تفعيل بند الشراء مقابل 70 مليون يورو، خاصة أن التقارير الصحفية أشارت في وقت مضى إلى أن سلوكيات المهاجم الأرجنتيني تثير غضب المسؤولين في نادي أثرياء فرنسا.

وفي تصريحات سابقة قال مواطنه خافيير زانيتي إن الحديث عن ايكاردي حاليا غير متاح، في إجابة غامضة تُشير إلى عدم نية الإنتر في عودة اللاعب إليه، وفي السياق ذاته تحاول عدة أندية التعاقد معه من بينها ميلان الذي قد يصبح دون مهاجمين الموسم المقبل مع الرحيل المحتمل لزلاتان إبراهيموفيتش وريال مدريد الذي يعاني عجزا واضحا في خط الهجوم.

وسيكون ماورو أيضا محط أنظار يوفنتوس الذي يسعى لترتيب أوراقه في هذه الفترة ويستفيد من خدمات اللاعب الذي سجل اثني عشر هدفا في منافسات الدوري الفرنسي قبل التوقف الإجباري.

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