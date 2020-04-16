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نادي النجوم بنغازي يجهّز مقره الإداري

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى نادي النجوم بنغازي إلى أن يكون جاهزًا في حالة عودة النشاط الذي توقف في كل العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وأعلن النادي أنه أنهى تجهيز المبنى الإداري الذي شيّد على أسس حديثة، حيث يضم العديد من المكاتب وغرفة اجتماعات بمواصفات متطورة ومصلى، ومقرا لقطاع كرة القدم يتضمن دورات المياه وغرف تبديل الملابس وصالة كبيرة مجهزة بالطريقة المثلى.

وقررت إدارة النادي إقامة مباراة استعراضية بعد زوال وباء كورونا، لإعلان افتتاح مقر النادي رسميًا.

ويأمل نادي النجوم الصعود لمنافسات الدوري الممتاز خاصة أنه كان قريبا جدا الموسم الماضي إذ حل ثالثًا في منافسات الصعود خلف كل من الصداقة وأبو سليم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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