طقطق يشارك متابعيه مهاراته أمام الأهلي المصري

شارك الدولي الليبي مفتاح طقطق، المحترف في صفوف المصري البورسعيدي، متابعيه عبر تطبيق “إنستغرام”، فيديو يظهر مهاراته في مباراة فريقه أمام الأهلي المصري بالدوري.

وأقيمت المباراة قبل فترة التوقف الحالية جراء فيروس كورونا، وقدّم خلالها طقطق أداء جيدا رغم أنها انتهت لصالح النادي الأهلي.

ويواصل الدولي الليبي تدريباته هذه الأيام بمنزله في مصر تحضيرا لاستئناف المنافسات، خاصة أن فريقه يعاني من نتائج سيئة في الدوري ما أدى إلى إقالة مدربه إيهاب جلال وتعويضه بطارق العشري، إضافة إلى أنه غادر منافسات الكونفدرالية الأفريقية علي يد نهضة بركان المغربي في الدور الربع النهائي.

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