أندية الدوري البرازيلي تتحدّى كورونا

قررت مجموعة من أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الاجتماع الذي عقده مسؤولو أندية الدوري عبر الفيديو.

وأوضحت قناة غلوبو سبورت البرازيلية أن الأندية اتفقت على العودة لخوض التدريبات الجماعية بعد حصولهم على تصريح رسمي من وزارة الصحة في ولاية ساو باولو على أن تتواصل فترة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً قبل استئناف الدوري مجدداً في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

ويلعب الدوري البرازيلي بنظام أربع مجموعات حيث يضم ستة عشر فريقاً، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي والذي يلعب بنظام خروج المغلوب، من جهة أخرى تحول عدد من ملاعب مدينة ساو باولو إلى مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

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