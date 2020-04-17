تهم الفساد تطيح برئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

أعلن المجري تاماس أيان استقالته من رئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بسبب تهم فساد، بعد 20 عاماً قضاها في منصبه.

وذكر بيان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أنه قَبِلَ استقالة أيان من خلال اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة “فيديو كونفرنس” بعدما كان واضحاً أن أعضاء مجلس الاتحاد والمجلس التنفيذي في طريقهم للإطاحة به خارج هرم اتحاد الأثقال الدولي، ليعلن تاماس استقالته بسبب إيقافه عن ممارسة مهام عمله منذ يناير الماضي لاتهامه بالفساد بعد عمله لقرابة 44 عاماً في الاتحاد الدولي .

ويعد المجري صاحب الواحد والثمانين عاماً من أكثر الرؤساء الذين تولوا منصب رئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال طوال 24 عاماً قبل انتخابه رئيساً عام 2000 .

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