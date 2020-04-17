اجتماع يضع مصير البريمرليغ على المحك

تقرير 218

دعت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز إلى اجتماع لبحث استئناف الموسم الجاري في الوقت الذي تعاني فيه الكرة العالمية من تداعيات توقف مسابقاتها بسبب تفشي فيروس كورونا .

وذكرت شبكة سكاي سبورت أن استئناف الموسم المتوقف منذ الشهر الماضي سيكون أهم أولويات النقاش خلال الاجتماع، وأوضحت الشبكة أن الأندية ستبذل أقصى ما تملك من أجل عودة المنافسات بدلاً من إلغاء الموسم.

وستدرس أندية الدوري إمكانية انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين قبل نهاية الموسم الفعلية التي لا تزال تسبب قلقاً لرابطة البريمرليغ، كما سيكون مقترح حضور الجمهور في حال عودة المنافسات موضوعاً للنقاش رغم الاحتمالية الضعيفة لوجود المشجعين داخل الملاعب لفترة طويلة .

وبحسب سكاي سبورت فإن أحد ملاك أندية البريمرليغ قال “بعض الأندية تريد إنهاء الموسم بشكل رسمي قبل نهاية يونيو المقبل بسبب الأزمة الراهنة وفيروس كورونا المتفشي داخل بريطانيا”.

وكان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ورابطة البريمرليغ قد اتفقا الشهر الماضي على تأجيل عودة الدوري عدة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا لأجل غير مسمى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية