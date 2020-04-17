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“تسخين” في أروقة يوفنتوس لإعادة تدوير عجلة التدريبات

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت بعض التقارير الصحفية الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس قد بدأت في التواصل مع لاعبيها الذين غادروا إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا وإبلاغهم بضرورة العودة في القريب العاجل حتى يتسنى للفريق بداية التدريبات شهر مايو القادم.

ومن المفترض أن يظل اللاعبون داخل العزل الصحي لمدة 14 يوما فور عودتهم إلى إيطاليا للحفاظ على صحتهم على أن تبدأ التدريبات في الأسبوع الأول من مايو وهو الموعد التقريبي الذي لم يتم تأكيده حتى الآن.

ويأتي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة اللاعبين المقرر عودتهم لتدريبات اليوفي الأيام المقبلة بعد مغادرته تورينو إلى البرتغال، حيث مكث في منزله ويمارس تدريباته اليومية من هناك، إضافة للأرجنتيني غونزالو هيغوايين ودوغلاس كوستا وبيانيتش وخضيرة ودانيلو وساندرو ورابيو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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