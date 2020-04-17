اخبار الرياضة

الأولمبية الليبية تتكفل بمصاريف عملية جراحية لـ”دوكو”

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تكفلت اللجنة الأولمبية الليبية بمصاريف العملية الجراحية التي أجراها لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عصام دوكو في إحدى مصحات طرابلس وتكللت بالنجاح.

وكان لاعب المنتخب الوطني للملاكمة دوكو قد تعرض لإصابة أليمة في بطولة أفريقيا التي استضافتها السنغال ومرّ بمرحلة صحية حرجة.

وفي تصريح له عبر الصفحة الرسمية للأولمبية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال رئيس اللجنة الدكتور جمال الزروق إن عملية دوكو الجراحية أقل ما يقدم للاعب الذي يعتبر من أبرز نجوم اللعبة، كما قام بشكر جميع الأصوات التي نادت في وقت سابق بضرورة الاهتمام بصحته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك