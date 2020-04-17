الأولمبية الليبية تتكفل بمصاريف عملية جراحية لـ”دوكو”

تكفلت اللجنة الأولمبية الليبية بمصاريف العملية الجراحية التي أجراها لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عصام دوكو في إحدى مصحات طرابلس وتكللت بالنجاح.

وكان لاعب المنتخب الوطني للملاكمة دوكو قد تعرض لإصابة أليمة في بطولة أفريقيا التي استضافتها السنغال ومرّ بمرحلة صحية حرجة.

وفي تصريح له عبر الصفحة الرسمية للأولمبية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال رئيس اللجنة الدكتور جمال الزروق إن عملية دوكو الجراحية أقل ما يقدم للاعب الذي يعتبر من أبرز نجوم اللعبة، كما قام بشكر جميع الأصوات التي نادت في وقت سابق بضرورة الاهتمام بصحته.

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