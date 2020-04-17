نابولي يطمح لإنعاش خزائنه بصفقة “النجم المرغوب”

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نابولي ينوي بيع نجمه فابيان رويز مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 100 مليون يورو مستغلا اهتمام كبرى الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها فريقا ريال مدريد وبرشلونة.

ويعتبر رويز من ركائز المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، وكان برشلونة من بين الفرق التي ترغب في ضمه طوال المدة الماضية.

وأضاف وكيل أعماله أن الاتصالات أيضا قبل تفشي فيروس كورونا والتوقف الإجباري لكرة القدم كانت مع إدارة ريال مدريد لكنها توقف في الوقت الحالي في انتظار ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة.

وعبّر رئيس نابولي دي لورينتس في أكثر من مناسبة ماضية أنه لن يتخلى عن رويز إلا بمبلغ مالي ينعش خزينة نادي الجنوب الإيطالي.

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