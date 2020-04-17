اخبار الرياضة

نابولي يطمح لإنعاش خزائنه بصفقة “النجم المرغوب”

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نابولي ينوي بيع نجمه فابيان رويز مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 100 مليون يورو مستغلا اهتمام كبرى الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها فريقا ريال مدريد وبرشلونة.

ويعتبر رويز من ركائز المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، وكان برشلونة من بين الفرق التي ترغب في ضمه طوال المدة الماضية.

وأضاف وكيل أعماله أن الاتصالات أيضا قبل تفشي فيروس كورونا والتوقف الإجباري لكرة القدم كانت مع إدارة ريال مدريد لكنها توقف في الوقت الحالي في انتظار ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة.

وعبّر رئيس نابولي دي لورينتس في أكثر من مناسبة ماضية أنه لن يتخلى عن رويز إلا بمبلغ مالي ينعش خزينة نادي الجنوب الإيطالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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