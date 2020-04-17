من الملاعب إلى المستشفيات.. رياضيون ليبيون يُطِلّون بوجههم الإنساني

تعرضت الرياضة العالمية لحالة شلل تام بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنها في ليبيا أظهرت لنا وجها جديدا حين كشف نادي الهلال عن مجموعة من لاعبيه في رياضات مختلفة وهم يقفون في خط الدفاع الأول لمجابهة فيروس كورونا.

حاتم الطواحني لاعب كرة اليد بنادي الهلال تحول في المرحلة الحالية لممارسة مهنته كطبيب في غرفة الطوارئ بمركز بنغازي الطبي، وحل ضيفا عبر 218 ليتحدث عن آخر أخبار احتواء الكادر الطبي للأزمة الحالية.

نادي الهلال الذي عقد اتفاقا مع جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي وقام خلال الأيام الماضية بنشر حملات توعوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يمتلك مجموعة أخرى من الأطباء واحتفل بيوم الصحة العالمي بنشر صورهم وهم ضياء الكندي وأكرم الشحومي وأنس حمزة إلى جانب الطواحني.

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